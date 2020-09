Julio César Chávez revela que estuvo cerca de suicidarse. Julio César Chávez tiene 11 años sobrio y no pierde la oportunidad de hablar sobre su pasado, en el que las adicciones hicieron mella en su vida. El Gran Campeón confesó que intentó suicidarse, debido a los múltiples problemas que llegaron de la mano del alcohol y las drogas que se transformaron en su estilo de vida.

Julio César Chávez tuvo un episodio complicado en su vidahttps://t.co/KymAGRYPGS — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 11, 2020

“Toqué fondo cuando intenté suicidarme. Afortunadamente la pistola no disparó y cuando disparó el balazo salió para otro lado. Recuerdo que comencé a vomitar sangre. Empecé a perder todo lo que había ganado. Mi esposa me demandó por alcohólico y porque la trataba mal. Me demandó el Gobierno de México. Sentí que se venía el mundo encima, entonces opté por querer quitarme la vida”, declaró Chávez en entrevista con el programa ‘Súper Deportivo’.

Julio César Chávez se sincera sobre sus problemas con las drogas y revela que intentó suicidarse https://t.co/bDH5ZIZmDC — SinEmbargoTR (@SinEmbargoTR) September 11, 2020

Julio César mencionó que de no haber caído en las adicciones hubiera sido uno de los mejores boxeadores de la historia del mundo, pero develó que perdió “respeto” por la profesión y por sí mismo al consumir sustancias ilícitas.

Julio César Chávez revela que estuvo cerca de suicidarse, pero la pistola no disparó la bala cuando jaló del gatillo

“Si yo no hubiera caído en esa maldita adicción que fue la drogadicción y alcoholismo, seguramente estarían hablando no solamente con el mejor boxeador de México, sino del mundo entero. Yo hubiera llegado a más de 100 peleas de manera invicta. Cuando yo llevaba 90 peleas invictas y 15 años sin perder, sentí que lo había logrado todo. Entonces, perdí el respeto al boxeo y también me perdí el respeto a mí mismo y empecé una vida que ustedes ya conocen y vinieron todas las derrotas juntas”, añadió.

🗨️"Si me hubiera suicidado la gente me hubiera recordado como un drogadicto, Iban a decir: fue un buen boxeador, pero se mató por drogadicto.¿De qué hubiera servido haber llegado a 90 peleas invicto?, de nada. Firma:Julio César Chávez en @SuperDeporRadio✍️https://t.co/PkG61jej38 pic.twitter.com/0POzLduDAe — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) September 11, 2020

Pese a esto, Julio César Chávez es considerado como uno de los mejores pugilista de la historia de México y su carrera fue reconocida al ingresar al Salón de la Fama del Box Mundial.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.