Julio César Chávez no se avergüenza de su hijo.

La actividad en redes sociales de Julio César Cháavez junior no es algo que preocupe ni moleste a su padre, de hecho, dice que le da alegría y se divierte.

💅🏻🌈 ¡Eso mamona! No te merecemos, Julio César Chávez Jr. 😅 pic.twitter.com/WsvLPOziOU — Fighters Magazine (@FightersMagz) June 26, 2020

Este paso viernes circuló un video tiktok de J. C. C. junior en tacones, pantaloncillos de mezclilla y una mochila de piel, caminando y bailando en el bestíbulo de su domicilio, con muecas modelando unos lentes oscuros que se puso para la grabación de la pieza.

A ese respecto, le llovieron comentarios en redes sociales, más fuera de tiktok, pues se viralizó en Facebook y Twitter, algunos a favor, pero muchos en contra.

Pero el multicampeón Julio César Chávez se dirigió al ´público que también lo ‘arrobó’ en mención y fue parco, pero claro. “No se preocupen por el tik tok de mi hijo jr”. Escribió en twitter “yo no me siento avergonzado, al contrario, me da alegría y me río porque se divierte”.

Yo sé lo (que) tengo y sé que los tiene bien puestos y al que no le guste, que con todo y tacones vaya y … ya saben a donde, cn todo respeto”.

No se preocupen por el tik tok de mi hijo jr yo no me siento avergonzado al contrario me da alegria y me rio porque se divierte.. yo se lo tengo y se que los tiene bien puestos y al que no le guste que con todo y tacones vaya y chingue ya saben a donde 😄con todo respeto jajaja — Julio César Chávez (@Jcchavez115) June 27, 2020

Su mensaje, de inmediato provocó otra serie de reacciones y en una hora capturó más de 4,500 ‘me gusta’ y más de 500 ‘retuits’.

El “César del Boxeo” posteó un video en donde aparece su nieta.

Miren que linda mi nieta julia pic.twitter.com/kulp6Z8L8p — Julio César Chávez (@Jcchavez115) June 27, 2020

Aunque la leyenda del boxeo mexicano apeló a una validación de la masculinidad de su hijo para defenderlo con la frase “los tiene bien puestos”, el boxeador, Juan Martín Coggi, le escribió: “Mi campeón, no hay nada que explicarle a nadie. El Junior o cualquier persona puede hacer lo que quiera con su vida. Mis respetos a ti y a su familia”.

