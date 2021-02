Julio César Chávez no se arrepiente de su adicción a las drogas. Julio César Chávez nunca ha tenido miedo para hablar de su pasado turbulento y las polémicas que protagonizó durante su ilustre trayectoria como boxeador. Ahora, el Gran Campeón se sinceró y aseguró que no se “arrepiente” de haber consumido drogas, debido a que esto le permitió ayudar a muchas personas a través de sus clínicas de rehabilitación.

No me arrepiento de haber consumido drogas: Julio César Chávez https://t.co/qVNroCSuXx pic.twitter.com/vSZeN3xv9b — MedioTiempo (@mediotiempo) February 26, 2021

“De alguna manera esto me ha servido, y no me arrepiento, obvio me arrepiento del daño que hice, pero de haber consumido drogas no me arrepiento, porque creo que Dios me tenía predestinado a algo”, declaró Chávez en 2018 en una entrevista con Tv Azteca y que ahora ha sido retomada por el portal Mediotiempo.

"De alguna manera esto me ha servido, y no me arrepiento, obvio me arrepiento del daño que hice, pero de haber consumido drogas no me arrepiento, porque creo que Dios me tenía predestinado a algo"



Julio César Chávez — Luis Pablo Antonio® ⚽⚡ (@luis_Oliva17) February 26, 2021

Durante su emotiva plática, Chávez se congratuló por poder superar su adicción a las drogas y el alcohol y recuperar su familia. Asimismo, reveló que todos sus hermanos, salvo uno, llegaron a consumir sustancias prohibidas, pero mencionó que todos superaron este camino.

Canelo Álvarez y Avni Yildirim vencen a la báscula

Saúl Álvarez asegura que Avni Yildirim buscará arrancarle la cabeza

Julio César Chávez no se arrepiente de su adicción a las drogas y explica el por qué

“Gracias a mi recuperación, pude recuperar a mis hijos, a mi familia, ninguno de mis hermanos se droga, toma, gracias a mi recuperación mis hermanos tienen dos anexos y están ayudando a adictos que tienen el mismo problema. Todos mis hermanos se drogaban, menos mi hermano Rodolfo, pero los demás se drogaban conmigo, pero después de mi recuperación ninguno de mis hermanos se droga”, añadió.

Amigos….



🤔 El Canelo cree que le ganaría a Julio César Chávez….



👁️ ¿Quién creen que se llevaría la pelea?



😮 Solo como recordatorio, el gran JC se mantuvo invicto 90 peleas…. pic.twitter.com/qpfH4Stce1 — Enrique Garay (@quiquegaray) February 26, 2021

Por último, Julio César Chávez confesó que su papá era alcohólico y que se prometió a sí mismo jamás ser igual que su padre, sin embargo, comentó que llegó a ser peor que él.

“Yo tenía un papá alcohólico. Yo recuerdo que yo le servía a mi papá la cerveza, y yo decía: ‘nunca voy a ser como mi papá’; porque mi papá se emborrachaba y empezaba a ofender y a mentarle la madre a la gente, a insultar a mi mamá. Mi papá no era así, pero tomaba y se ponía como loco, y decía: ‘yo no voy a ser como mi papá’, pero fui peor que mi papá, porque mi papá nunca usó drogas y yo sí”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen