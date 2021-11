Julio César Chávez Júnior regresa al boxeo.

El boxeador mexicano Julio César Chávez Júnior anunció en sus redes sociales que se está preparando “más tranquilo” para su combate del 18 de diciembre y pide el apoyo de la afición.

“El 18 de diciembre voy a pelear para que me apoyen”, comentó el hijo de la leyenda del boxeo, “ahora si me voy a preparar mucho mejo, ahora si estoy más tranquilo”. Aseguró en el mensaje donde no dijo quien será su rival.

A través de sus historias de Instagram es como el púgil hizo su anuncio, en el espacio que generalmente se ha convertido en su escape por las historias donde está muy activo.

“Yo me preocupaba por todos y nadie se preocupaba por mí”, dijo, “ahora me preocupo por mi mismo y no me preocupo por nadie”.

La carrera del boxeador ha estado llena de altibajos en donde la polémica ha sido una parte fundamental y sus apariciones en redes sociales aumentaron la polémica de quienes lo seguían.

Julio César Chávez jr. asegura que ha cambiado. “Por eso no me pinté el pelo”, dijo, “ya no hago tik toks, ni nada, porque pues dicen que estás loco y se aprovechan de eso”. Comentó Chávez júnior.

“Muchas de las veces lo que tu demuestras aquí es lo contrario, entonces. Si quieres demostrar que eres muy bueno es porque a lo mejor no eres tan bueno”, continuó.

“Como a mi no me importaba lo que pensaran, porque yo me considero una persona”, prosiguió. “Pues lo hacía y por eso a lo mejor dio una imagen diferente o se pensaba diferente”. Ds lo que se pudo ver en propias palabras con video de Julio César Chávez Júnior en sus historias de Instagram.

