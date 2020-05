Julio César Chávez Jr. señala que fue saboteado ante Saúl Álvarez. Julio César Chávez Jr. habló sobre su pelea ante Saúl Álvarez y señaló que su pobre actuación se debió a que “firmó unas papeles que no debía”. El hijo de la leyenda del pugilismo mexicano acusó a sus colaboradores cercanos de haberlo conducido a la derrota, incluso antes de subir al cuadrilátero el 6 de mayo de 2017.

Cuando todavía le creíamos a Julio Cesar Chávez Jr…😕 https://t.co/wSyVCduDEn — MedioTiempo (@mediotiempo) May 6, 2020

“Llevé todas las de perder por haber firmado papeles que no debía. Trataron de ganarme desde antes que subiera al ring. La gente que se suponía me tenía que proteger, me condujo a una derrota segura. No quedé contento”, declaró el Jr. en entrevista con ‘Boxeo Mundial’.

Junior, hay que leer las letras chiquitas de los contratos… 🤦‍♂️🥊https://t.co/rQijp4ZvRD — MedioTiempo (@mediotiempo) May 10, 2020

Aunque no fue claro sobre cómo fue “conducido” a la derrota, se puede pensar que hablaba sobre el peso pactado en el que se desarrolló la pelea. Chávez Jr. tuvo que bajar de peso y combatir en las 164 libras, por lo que lució debilitado y cansado a lo largo de su duelo ante el Canelo.

Pese a esto, Julio César Chávez Jr. aseguró que tuvo “cinco rounds muy buenos” en la pelea y mencionó que incluso Saúl Álvarez “sabe” de esto. Debido a lo anterior, el Jr. buscaría una revancha con el jalisciense, pero en un peso más arriba de lo pactado en la pelea.

En entrevista con Ernesto Amador, Julio César Chávez Jr aseguró que en su peso, le ganaría a Canelo Álvarez y no descartó la revancha https://t.co/czINwTEREV — Boxeo de Campeones (@BoxeoDCampeones) May 7, 2020

Por último, Chávez Jr. indicó que desea crear su propia promotora de pugilismo tras terminar su vínculo con Al-Haymon y dejó abierta la posibilidad de regresar nuevamente a los rings para buscar una oportunidad de disputar un campeonato del mundo. La más reciente vez que el sinaloense se subió a un cuadrilátero, ante Daniel Jacobs, tiró la toalla tras cinco rounds.

