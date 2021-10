Julio César Chávez Jr. está suspendido para boxear en Nevada. Los problemas para Julio César Chávez Jr. no parecen tener fin, después de que un reportaje reveló que actualmente está imposibilitado para boxear en Nevada. De acuerdo a Boxingscene, el hijo de Julio César Chávez cumple una suspensión de tres años que le impuso la Comisión Atlética del estado.

El duro castigo que recibió el Jr. llegó después de que se negó someterse a un examen antidopaje en octubre de 2019, previo a su pelea contra Daniel Jacobs. Además de los tres años de suspensión, Chávez Jr. debe pagar poco más de 3,000 dólares de una multa y tendrá que someterse a pruebas de detección de drogas aleatorias, aun cuando haya acabado su suspensión.

Julio Cesar Chavez Jr. Issued Backdated Three-Year Suspension Through October 2022 by Nevada Commission https://t.co/loedsqVN62 pic.twitter.com/xAhBGEl9XJ — BoxingScene.com (@boxingscene) October 20, 2021

Chávez subió por última ocasión al ring en junio, en una pelea que se celebró en el estado de Jalisco, para enfrentarse a Anderson Silva, luchador de artes marciales mixtas retirado. El Jr. perdió de manera increíble y fue una vez más abucheado y criticado por los aficionados al box. Entre las críticas estuvieron la de su propio padre.

A pesar de que su futuro en el boxeo parece cada vez más difuso, el JR. dejó entrever que podría volver a la actividad en diciembre de este año o enero de 2022. Asimismo, lanzó una especie de retó al YouTuber transformado en boxeador Jake Paul para un combate.

#Boxeo | Quiere recuperar su nivel



Julio César Chavez Jr. regresa a los entrenamientos tras rehabilitación.



Todos los detalles: https://t.co/FjqhUjlSPf pic.twitter.com/YpY8aEDJeT — enelring (@EnElRingMx) October 15, 2021

“¡El miedo no anda en burro. Así decimos los mexicanos. Cuando aprendas a boxear Jake Paul me dices. Yo creo que no me ganas ni poniéndome tacones. No me interesa pelear con alguien que no sabe boxear”, escribió en sus redes sociales Chávez Jr.

