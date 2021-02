Julio César Chávez confiesa que tuvo sexo con todo Televisa. Julio César Chávez nunca ha ocultado su turbulento pasado, sin embargo, su más reciente confesión sacudió por completo a una televisora. En entrevista con Hesiquio Balderas, el Gran Campeón reconoció que tuvo varias amantes que trabajaron en Televisa, empero, no detalló los nombres por respeto a su privacidad.

“Todo Televisa pasó por aquí, digo, las mujeres (risas)… (Una me cantaba) ‘Chávez, cómo me mata tu mirada'”, declaró Chávez. El legendario pugilista mexicano dio una pista sobre una de sus novias e indicó que una de ellas solía cantar una canción a lado de Luis Miguel.

Fiel a su estilo, Julio César habló sin tapujos y reveló que nunca fue un aficionado a fumar marihuana. Eso sí, el Gran Campeón mencionó que la cocaína y el alcohol fueron las sustancias que más consumió durante una parte importante de su carrera.

“Tyson todavía le pega a la marihuana, pero yo no puedo, además la marihuana nunca me gustó, mí droga de impacto siempre fue la cocaína y el alcohol, pero yo no tengo ningún problema con la marihuana”, añadió el legendario boxeador en la plática con Hesiquio Balderas.

Chávez ha hecho una gran cantidad de revelaciones a lo largo de los años: desde su amistad con algunos narcotraficantes hasta el momento que estuvo cerca de suicidarse. Pese a todos los problemas que tuvo fuera de los cuadriláteros, Julio César es recordado como uno de los históricos pugilistas nacidos en nuestro país y sus peleas son recordadas con cariño por los aficionados a este deporte.

