Julio César Chávez aceptó premio para que ya no lo “chinguen”. Julio César Chávez será galardonado con el premio ‘Mr Amigo 2019-2020’, el cual es otorgado a personas que promueven las relaciones entre México y Estados Unidos. La leyenda del pugilismo mexicano explicó su decisión de aceptar esta condecoración y ocasionó más de una carcajada entre los presentes.

El ex boxeador afirmó que durante algunas horas los organizadores de este evento lo trataron de convencer para fuera la persona laureada, sin embargo, Chávez se mostró renuente en aceptar este reconocimiento al desconocer la finalidad del mismo. El ahora analista de televisión indicó que tras varios intentos confirmó su participación al sentir pena y con tal de que ya no lo estuvieran “chingando”.

“Nos vimos en San Antonio, Texas, y me propusieron ser Mr. Amigo y yo le dije: ‘al chile, como hablamos nosotros, no. No sé qué es eso’, entonces me empezó a explicar cómo era la dinámica y duramos como una hora platicando y no podía convencerme, hasta que sinceramente me dio un poco de pena y le dije: ‘está bien, ya no estés chingando’, relató Julio César Chávez en el evento celebrado en la Secretaría Relaciones Exteriores.

A pesar de su original razón, el ex campeón del mundo expresó su alegría por recibir este premio, el cual ha sido entregado a personajes de la talla de Arturo Elías Ayub, Armando Manzanero, Vicente Fernández y Mario Moreno ‘Cantinflas’.

El nacido en Sonora recibirá este galardón el próximo 28 de febrero en Brownsville, Texas. “Estoy muy contento de ir a Brownsville, Texas, donde no conozco, entonces voy a ir a cumplirle a toda la gente allá”.

