Julian Edelman es arrestado por vandalismo en Beverly Hills. El receptor de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Julian Edelman, fue arrestado y posteriormente dejado en libertad el sábado en la noche por un cargo menor de vandalismo. La ‘Ardilla’ fue detenida tras presuntamente saltar sobre el techo de un carro marca Mercedes Benz en Beverly Hills, California.

Debido a este acto el carro sufrió un daño. El presunto hecho habría ocurrido en la calle 200 en la Avenida Beverly Drive. Hasta el momento se desconoce quién es el propietario del vehículo. Edelman fue dejado en libertad por el Departamento de Policía de Beverly Hills bajo una orden de que se deberá presentar el próximo 13 de abril a la corte para responder por este cargo.

Julian Edelman was arrested after allegedly jumping on the hood of someone’s Mercedes “for some unknown reason” and causing damage.

Edelman was cited for misdemeanor vandalism and released.

