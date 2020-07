Jugadores reclaman a la NFL la falta de un plan de salud. Este domingo, varios jugadores de la NFL hicieron viral el hashtag #WeWantToPlay (#QueremosJugar), para visibilizar la falta de un plan de seguridad por parte de la Liga para proteger a sus integrantes de la pandemia de COVID-19 en la temporada 2020.

A coordinated posting blitz from some of the NFL’s top players calls on the NFL to provide answers and address health concerns. All have the hashtag #WeWantToPlay pic.twitter.com/BwQtxcnLOq

En nueve días, la mayoría de los equipos iniciarán sus campos de entrenamientos y los elementos de cada equipo deberán reportar a las instalaciones de su franquicia, sin embargo, hasta el momento la NFL no ha presentado al Sindicato de Jugadores (NFLPA) un protocolo sanitario para disminuir los riegos de contagio del nuevo coronvirus.

What you are seeing today is our guys standing up for each other and for the work their union leadership has done to keep everyone as safe as possible. The NFL needs to listen to our union and adopt the experts' recommendations #wewanttoplay

De acuerdo a ESPN, la NFLPA no pidió publicar un mensaje en específico a los jugadores, empero, sí se involucró para “cerciorarse de que (las publicaciones) tuvieran base en hechos”. Asimismo, indicó que su posicionamiento oficial sería lo publicado por el presidente de la Asociación, J.C. Tretter, centro de los Browns de Cleveland.

“Lo que están viendo hoy es a nuestros jugadores levantándose por el otro y por el trabajo que ha hecho los líderes de su Asociación para mantener a todos tan a salvo como sea posible. La NFL necesita escuchar a nuestro Sindicato y adoptar las recomendaciones de los expertos”, escribió Tretter en su cuenta de Twitter.

Getting ready to report this week hoping the @NFL will come to agreement with the safe and right protocols so we can feel protected playing the sport we love #WeWantToPlay

Entre los jugadores que reclamaron a la NFL la falta de un plan de seguridad estuvieron Drew Brees, mariscal de campo de los Santos de Nueva Orleans, Russell Wilson, quaterback de los Halcones Marinos de Seattle, y Richard Sherman, esquinero de los 49’s de San Francisco.

I am concerned.

My wife is pregnant.@NFL Training camp is about to start..

And there’s still No Clear Plan on Player Health & Family Safety. 🤷🏾

We want to play football but we also want to protect our loved ones. #WeWantToPlay

— Russell Wilson (@DangeRussWilson) July 19, 2020