Jugadores del Real Madrid se despiden de Zinedine Zidane.

Modric, Ramos, Benzema y Marcelo, entre otros, elogian y agradecen al DT francés.

La salida de Zinedine Zidane como DT del Real Madrid tocó las fibras sentimentales de los jugadores merengues que dedicaron unas últimas palabras de agradecimiento y elogios para el francés.

Una gran cantidad de jugadores del equipo español ocuparon sus redes sociales para enaltecer el paso de su ahora ex técnico europeo con los merengues tras una época llena de éxitos.

El capitá Sergio Ramos fue de los más contundentes en señalar a ‘Zizou’ como un entrenador único e irrepetible.

Sergio Ramos: “El primero y el único. Te deseo todo lo mejor. Te lo mereces, te lo has ganado. Disfruta de la vida, disfruta de la familia. Fuerte abrazo, míster. Gracias”.

Karim Benzema: “Gracias, hermano, por todo lo que me has dado tanto colectiva como personalmente. Estoy orgulloso y honrado de haber podido avanzar y crecer con el hombre que eres. Nos vemos”.

Luka Modric: “Mister, ha sido un placer jugar para ti y ganar contigo. Eres muy grande. Mucha suerte”.

Marcelo: “Gracias por todos estos años en el club mi­ster!! Enhorabuena por todo lo conseguido, te deseo lo mejor en el futuro!”.

Toni Kroos: “Ha sido un placer. Gracias Zizou”.

Dani Carvajal: “Mister, sólo tengo palabras de agradecimiento por este tiempo en el que te he tenido como entrenador. Muchas gracias por tu entrega, dedicación y por hacerme mejor jugador cada dí­a. Gracias a todo el staff que ha estado a nuestro lado todos estos años, os deseo todo lo mejor. Seguro que volveremos a coincidir en un futuro”.

Thibaut Courtois: “Ha sido un honor tener de entrenador a una leyenda como tú. Gracias por lo que me has enseñado, por la confianza que siempre has tenido en mí­ y por lo que hemos ganado juntos, Zidane. Ojalá nos volvamos a encontrar. Te deseo lo mejor”.

Casemiro: “Gracias por todo, mi­ster. Le debo gran parte de lo que soy. Admiración eterna”.

Vini­cius: “Gracias por todo, mister. Suerte en tu nueva etapa”.

Zidane asumió las riendas del primer equipo en los merengues durante el 2015 y sumó a las vitrinas 11 campeonatos, de los cuales, solo cuatro fueron a nivel nacional en España y siete los levantó en el plano internacional.

Entre lo más destacado del francés fue convertirse en tricampeón de la UEFA Champions League con las conquistas en las campañas 2015/16, 2016/17 y 2017/18.

Ya se mencionan algunos posibles sustitutos para Zinedine en el banquillo del equipo español entre los nombres que surgen se encuentra Joachim Low, Mauricio Pochettino, Raal, Antonio Conte o Massimiliano Allegri, aunque a este último ya lo vinculan en su regreso con la Juventus.

