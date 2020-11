Jugadores del Club Tiburón no jugarán partido de la fecha 4 de la LBM. Unas horas después de que Carlos Cazarín renunciara al puesto de entrenador del Club Tiburón, los jugadores del equipo anunciaron que no jugarán el partido de la fecha 4 de la Liga de Balompié Mexicano (LBM). A través de un comunicado de prensa, los integrantes del plantel indicaron que debido a las deudas que mantiene la directiva que encabeza Diego Bartolotta con ellos se llegó a la conclusión de no viajar a Durango.

“Conforme a lo mencionado en el comunicado anterior y en vista de que no se ha cubierto el adeudo, todos los jugadores hemos decidido no viajar para jugar la jornada 4 de la Liga del Balompié”, revelaron los futbolistas de los Escualos la tarde de este viernes.

El desastre del Club Veracruzano de Futbol Tiburón: Le deben 2 quincenas a los jugadores Renunció Gustavo Matosas (Presidente Deportivo) Renunció Carlos Cazarín (DT) Renunció el ‘Chatón Enríquez (uno de sus refuerzos estrella) Desalojaron a los jugadores de la casa club pic.twitter.com/VlTGttKBX6 — Rafael Rivera (@RafaDato2) November 6, 2020

A pesar de que amenazaron con detener las actividades del equipo ante el mes de atraso salarial que presenta la directiva del Club Tiburón, los jugadores entrenaron de manera regular a la espera de que se resolviera su situación. Ante el poco interés de los directivos de la franquicia de solventar los pendientes económicos, los integrantes del conjunto jarocho pidieron la intervención de la LBM.

“El grupo está firme y unido, realizamos todos los entrenamientos previos al partido del fin de semana de manera profesional y esperamos el plazo que el Club Veracruzano de Fútbol nos marcó para saldar la deuda pero una vez más no cumplieron con el acuerdo, le pedimos a la Liga del Balompié que intervenga para mediar la situación y asegurarnos que se corrijan de una manera justa los inconvenientes”, añadieron.

Hasta el momento, Diego Bartolotta no ha emitido una postura en torno al reclamo de los jugadores. Asimismo, la LBM no se ha pronunciado sobre las deudas que imperan al interior del Club Tiburón. Los jarochos tienen programado jugar el sábado ante los Acaxxes de Durango.

