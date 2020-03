Aunque en la plantilla del primer equipo de fútbol no está claro cómo, cuándo y en qué cuantía les va a caer, en la de baloncesto puede suponer hasta el 70% de su sueldo.

Las continuas informaciones sobre el ERTE en el seno del equipo que entrena Svetislav Pesic ha generado un profundo malestar en el vestuario. En concreto, tres jugadores de la plantilla se han referido públicamente a las charlas que están saliendo en diferentes medios de comunicación.

El primero ha sido Nikola Mirotic. El hispanomontenegrino ha negado categóricamente haber hablado con Josep María Bartomeu sobre el asunto, ni ha recibido presiones para aceptar las condiciones. Según él,ha elegido aceptar la propuesta del club para ayudar.

Nikola Mirotic. No es verdad !!! Yo en ningún momento he hablado con el presidente sobre esta teme y a mi nadie me ha presionado nada para que lo acepte. Ha sido mi propia decisión de apoyar el club en este momento.

Lo que más ha enfadado a la plantilla culé no es el hecho de que Mirotic haya dicho sí o no, sino que se estén filtrando conversaciones privadas a la prensa y, con ello, se puedan malinterpretar. Pau Ribas ha señalado al respecto que no quiere ver “filtraciones ni manipulaciones que pretenden romper vestuarios”.

Y es que uno de los problemas que estriban en estas noticias apuntan a dos bandos: uno liderado por Mirotic y otro por el resto.

Jugadores del Barcelona de baloncesto estallan por filtraciones sobre ERTE.

Pau Ribas ¡Aquí no son bienvenidas las filtraciones ni manipulaciones que pretenden romper vestuarios. Estamos juntos en esto durante estos momentos complicados para todos!

Quien más enfadado se ha mostrado por las redes sobre este asunto ha sido Álex Abrines, que apunta a un topo dentro de la entidad culé.

“No sé quien filtra cosas que SOLO se han hablado por un grupo de whatsapp de jugadores y respectivos jefes del club… pero la única razón que veo es que queráis destrozar al equipo. NO LO CONSEGUIRÉIS o sí, y os quedareis sin equipo”, advierte.

