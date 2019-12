Jugadores de NBA se salvan de una tragedia tras balacera en centro comercial – Varios jugadores del equipo del Thunder salvaron la vida, luego de que pudieron escapar del interior de un centro comercial de Oklahoma City mientras se producía un tiroteo el jueves por la tarde.

Los jugadores de la NBA se habían organizado para ir al cine, para aprovechar el día de deascanso luego de que consiguieron una apretada victoria en casa de 126-122 sobre los Grizzlies de Memphis.

Acudieron al Centro Comercial Penn Square, cuando de pronto se percataron de la movilización en el interior, causado por un disparo que impactó a un hombre en el lugar.

“La seguridad de Thunder fue notificada de inmediato. El equipo nunca estuvo en peligro y estuvo a salvo durante todo el evento”, informó el equipo en un comunicado, momentos después.

Oh what fun it is…

🎄 Thunder 126

🎄 Grizzlies 122#ThunderUp pic.twitter.com/HgbdrtwJ3B

— OKC THUNDER (@okcthunder) December 19, 2019