Jugadores de MLB votarían este domingo la propuesta de temporada. De acuerdo a ESPN, este domingo el Sindicato de Jugadores de Grandes Ligas someterá a votación la última propuesta que recibieron de MLB para disputar la temporada 2020. Originalmente se reportó que este sufragio se realizaría la próxima semana, una vez que la Asociación obtuviera información sobre las pruebas de COVID-19, tras conocerse algunos brotes de esta enfermedad en instalaciones de varios equipos.

The players now have decided to take a vote Sunday, instead of waiting on COVID-19 test results, on whether to accept or decline #MLB’s offer to play 60 games at full prorated pay. — Bob Nightengale (@BNightengale) June 21, 2020

Este paso llega después de que Rob Manfred, comisionado de Grandes Ligas, declinará contestar la última contrapropuesta del Sindicato y asegurara que el plan más recientemente enviado por MLB sería el último que haría.

MLB commissioner Rob Manfred sent a letter to MLBPA executive director Tony Clark today offering to cancel expanded playoffs and universal DH for 2021 if a full season isn’t played in 2020, sources tell ESPN. Players are concerned about giving up leverage of playoffs for naught. — Jeff Passan (@JeffPassan) June 21, 2020

El proyecto presentado por Manfred incluye una temporada regular de 60 juegos y el pago completo prorrateado del sueldo de los jugadores. Así como una bolsa de 50 millones de dólares a repartir entre los peloteros en caso de que se realicen los playoffs.

Además, se ampliarían de 10 a 16 las novenas que participaría en la postemporada, habría bateador designado en la Liga Nacional y los equipos podrían vender un espacio publicitario en sus uniformes. Por su parte, la Asociación de Jugadores respondió con una contrapropuesta que incluía una temporada regular de 70 partidos, pero Rob Manfred se negó a discutir este ofrecimiento.

MLB players back to intending to vote on the framework/proposal today, it appears. Situation is fluid though so no guarantee. The idea to pause was a very smart thought but the vote appears to be on because players heard it might take too long to get reliable virus info. — Jon Heyman (@JonHeyman) June 21, 2020

Bajo un acuerdo accedido por Grandes Ligas y el Sindicato en marzo pasado, Manfred tiene la facultad de imponer unilateralmente las condiciones de la campaña en 2020; siempre y cuando no se hayan determinado los parámetros de manera conjunta, tal como ha ocurrido hasta este momento.

The #MLB proposal remains for 60 games but spring training likely would be pushed back to the June 29-July 4 week, with hopes of starting the season around July 24-27. — Bob Nightengale (@BNightengale) June 21, 2020

Los jugadores deberán aprobar o rechazar la propuesta ofrecida por MLB. En caso de que la declinen, Rob Manfred tendría la posibilidad de llamar a la temporada, la cual se ha reportado podría contener entre 45 y 50 partidos. En este escenario, la Asociación puede entablar una demanda contra Grandes Ligas; y acusarlos de negociar de “mala fe” por no acceder a celebrar más encuentros.

