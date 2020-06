Jugadores de MLB votan en contra de propuesta de temporada. Los jugadores de las Grandes Ligas votaron en contra de la propuesta de temporada que envió la semana pasada el comisionado, Rob Manfred, al Sindicato. Con este resultado, Manfred tiene el camino abierto para llamar a la campaña, la cual se espera tenga entre 55 y 60 partidos en su fase regular.

De acuerdo a ESPN, el resultado del sufragio fue un contundente 33-5 en contra de la oferta que realizó MLB. El último ofrecimiento que hizo a la Asociación de Jugadores incluía una temporada regular de 60 partidos, el pago completo prorrateado de los sueldos y una expansión en los equipos participantes de los playoffs durante 2020 y 2021.

Quick newser at ESPN, which will be updated as more information comes in. The MLBPA has rejected a 60-game season with expanded playoffs and, absent an 11th-hour agreement seen as unlikely, MLB can impose a schedule and baseball will finally have a season: https://t.co/jfLSUO5Mbg

— Jeff Passan (@JeffPassan) June 22, 2020