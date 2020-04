Jugadores de los Vaqueros de Dallas rompen la cuarentena y van a fiesta. Los Estados Unidos son el principal foco de contagio de COVID-19 en el mundo y por esta razón las autoridades solicitaron a los ciudadanos resguardarse en sus casas, para evitar un mayor número de casos entre la población. Pese a esto, algunas personas desobedecen las órdenes del gobierno y arriesgan su salud con tal de pasar un rato ‘agradable’.

Ezekiel Elliott and Dak Prescott are partying like it's NOT 2020 in the middle of a pandemic — hanging together for a celebration that appears to violate the Texas "safer-at-home" order. https://t.co/rzw1jiyvZm — TMZ Sports (@TMZ_Sports) April 11, 2020

Tal fue el caso de los jugadores estrellas de los Vaqueros de Dallas, Dak Prescott y Ezekiel Elliott, quienes rompieron con la cuarentena para participar en una fiesta de cumpleaños que aglomeró a un gran número de personas en una casa.

According to @TMZ, Dak Prescott hosted a birthday party for a friend with up to 30 people present, including Ezekiel Elliott https://t.co/cIUoXl2t4M — ProFootballTalk (@ProFootballTalk) April 11, 2020

De acuerdo al portal TMZ, el mariscal de campo de Dallas fue el organizador de todo esto, al festejar el natalicio de un amigo de él. La celebración se llevó a cabo la noche del pasado viernes y contó con la presencia de al menos 30 participantes.

Jugadores de los Vaqueros de Dallas rompen la cuarentena y van a fiesta con decenas de personas

Para sorpresa de los invitados, Prescott no fue el único jugador de futbol americano en hacerse presente. Tras el comienzo de la velada, Ezekiel Elliott llegó al domicilio en donde se congregaron todas estas personas, que omitieron las recomendaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de estar distanciados y de no compartir espacios cerrados.

Dallas Cowboys QB Dak Prescott is alleged to have hosted a party in violation of social distancing mandates. Per @TMZ_Sports, Cowboys RB Ezekiel Elliot was also in attendance. Local police responded to investigate the claim. No charges were filed. Story: https://t.co/iu5Mxj2uyR pic.twitter.com/FIndms8onp — Dan Lust, Esq.🎙 (@SportsLawLust) April 12, 2020

En las imágenes, las cuales salieron a la luz el día de ayer, se aprecia a un número importante de personas; así como alimentos y bebidas sin resguardo alguno. Los invitados no portan ni guantes ni cubrebocas y se encuentran en cercanía los unos de los otros.

Cowboys Dak Prescott, Zeke Elliott Party During Quarantine, Cops Check it Out https://t.co/MGNc5TKAWm pic.twitter.com/Q5BrogAE91 — celebs365 (@celebs3651) April 12, 2020

Hasta el momento, ni los Vaqueros de Dallas ni los jugadores involucrados en este festejo se han posicionado al respecto de este suceso.

Los Estados Unidos reportan más de 540 mil casos de COVID-19, así como 21, 686 defunciones a causa de esta enfermedad.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ