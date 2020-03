Jugadores de la NFL ratifican nuevo Contrato Colectivo de Trabajo. La NFL y el Sindicato de Jugadores de la NFL aprobaron el nuevo Contrato Colectivo de Trabajo (CBA), el cual dará certeza laboral al interior de la liga hasta la temporada 2030. Los jugadores votaron a favor, por un pequeño margen, del acuerdo que anteriormente había sido alcanzado entre dueños de los equipos y representantes del Sindicato.

There were 1,978 total votes. pic.twitter.com/QLLLQoIedi

60 votes was the margin in which the NFL's new CBA passed.

La votación terminó a las 23:59 horas (tiempo del este) del sábado y los resultados se dieron a conocer el domingo. Con un total de 1,019 votos a favor, por 959 en contra, fue ratificado este CBA, el cual comenzará a partir de la próxima temporada.

“Los jugadores de la NFL votaron para aprobar la ratificación del Nuevo Contrato Colectivo de Trabajo por un total de 1,019 a 959. Este resultado llega después de un largo y democrático proceso de acuerdo con nuestra constitución. Un auditor independiente recibió las boletas entregadas a través de una plataforma electrónica, después fueron verificadas y se certificaron los resultados”, declaró el Sindicato de Jugadores de la NFL.

Though 1% of NFL players have the loudest voice, the proposed #CBA is a good deal for the other 99%.

Con el nuevo acuerdo, los jugadores recibirán un porcentaje más alto de las utilidades de la NFL. En 2020, obtendrán el 47% del dinero generado; mientras que en 2021 ese porcentaje se incrementará en un punto porcentual. Asimismo, podrían recibir hasta 48.5% de las ganancias en las temporadas que aumenten su calendario de temporada regular a 17 partidos.

Además, los atletas que devenguen el salario mínimo verán una subida en su sueldo a partir de 2020 y habrá un aumento promedio de 12% en el pago basado en el desempeño. La NFL estima que 100 millones de dólares adicionales pasarán a manos de los jugadores para esta campaña.

Las prácticas uniformadas en los campos de entrenamiento bajarán de 28 a 16 y el tiempo de estás serán de dos horas y media, una reducción de 30 minutos en relación a 2019. Los jugadores retirados también fueron beneficiados con este acuerdo con un incremento en los beneficios y pensiones que reciben tras finalizar sus carreras.

Players have voted to approve the new NFL CBA.

Changes:

➖ Two playoff teams added for 2020

➖ 17-game season in 2021

➖ Increase in min. salaries

➖ Increase in player revenue share

It will run through 2030. pic.twitter.com/EZazq07WoG

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 15, 2020