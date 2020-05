Jugadores de la Liga Mx temen jugar ante Santos. Tras confirmarse que ocho jugadores de Santos contrajeron COVID-19, un par de futbolistas de la Liga Mx expresaron su temor por jugar ante el conjunto Lagunero, una vez que se reanude el Clausura 2020.

"Estamos en la espera a que se tome una decisión". 🤔 Guido Pizarro da su opinión acerca del posible futuro de la #LigaMX. 👇https://t.co/33q8KOsvqV — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 21, 2020

“Entre nosotros preocupa que haya un equipo donde haya muchos contagiados, están saliendo versiones que no sabemos, pero preocupa por sus familiares, por ellos, esperemos que no pase a más, que no se junten con más gente”, declaró Guido Pizarro, integrante de Tigres, en entrevista con ESPN.

Habló Guido Pizarro con respecto a lo que pasó con #Santos y la visión de #Tigres en el tema. https://t.co/QC8lgCiiEK — Juan Carlos Monroy ⚽ (@Jc_Monroym) May 21, 2020

Asimismo, Carlos Guzmán, elemento de Necaxa, mostró su preocupación por lo sucedido con los Guerreros y pidió atención a lo sucede con la pandemia de coronavirus en la Liga Mx.

“No sé si preocupación, pero es algo que debe tomar atención, es un equipo, son compañeros de profesión, no podemos hacer como que nada está pasando…por supuesto que es algo que tenemos que voltear a ver, que se debe tomar en cuenta y las personas encargadas o que lo están viendo, deben analizar todo y tomar la mejor decisión”, expresó Guzmán.

#Coronavirus 🦠 Más casos en el deporte mexicano, ocho futbolistas de Santos Laguna dan positivo al COVID-19 ⚽️ 😷 https://t.co/ZoB6vmWx2v pic.twitter.com/fmitURfOKB — Grada Norte (@GradaNorteMX) May 21, 2020

Por último, un integrante de un club del futbol mexicano, quien habló en calidad de anónimo con ESPN, indicó que tras los ocho casos de COVID-19 en Santos, ningún jugador va a querer arriesgar su salud o la de su familia. “Imagínate, ahora quién va a querer jugar contra Santos. Nadie quiere arriesgar la salud propia y de la familia”, comentó.

Revelan edades de los posibles jugadores de Santos con coronavirus #AQ https://t.co/LmjiBgwzcG pic.twitter.com/tThlFwhDhW — Acontecer Querétaro (@AcontecerQro) May 22, 2020

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los elementos del conjunto coahuilense, sin embargo, las autoridades del estado revelaron las edades de los hombres que arrojaron un resultado positivo a las pruebas y se especula con los nombres de los integrantes que concuerdan con lo señalado en el reporte de salud.

