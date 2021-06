Jugadores de Dinamarca estallan contra la UEFA. El desvanecimiento de Christian Eriksen en el segundo día de actividades de la Eurocopa sigue dando de qué hablar. Este lunes, Martin Braithwaite, delantero de Barcelona, criticó a la UEFA por forzarlos a jugar tras el susto que vivieron en los minutos finales del partido ante Finlandia.

Así vivió Martin Braithwaite el episodio con Christian Eriksen durante la #Euro2020



🙏 "No era el momento para jugar un partido"https://t.co/Qj8cMFuaB3 pic.twitter.com/Yk0McT5Ulk — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) June 14, 2021

“La UEFA solamente nos dio dos posibilidades que eran jugar al día siguiente a mediodía o reanudarlo de inmediato, no había más. Ninguna de esas opciones era correcta tras lo sucedido, pero elegimos lo que creímos el mal menor dadas las circunstancias”, declaró en conferencia de prensa.

🇩🇰 Kasper Schmeichel y Martin Braithwaite explicaron cómo ha sido hablar de nuevo con el centrocampista.



🗣️ "Fue hermoso verlo y hablar con él", indicó Schmeichel.



🗣️ "Su salud es lo más importante. Fue una experiencia horrible", dijo Braithwaite.



📸 Liselotte Sabroe pic.twitter.com/py6lpeOnmL — EFE Deportes (@EFEdeportes) June 14, 2021

El atacante aseguró que varios elementos no estaban listos para retomar las actividades tras este episodio que convulsionó al futbol mundial. “Estuvimos a punto de perder a un amigo y compañero en la cancha ante nuestros ojos, muchos de los compañeros no podían jugar, no estaban listos para eso”, añadió.

Las críticas de Braithwaite se hicieron eco en Kasper Schmeichel, quien mencionó que la UEFA los puso en una posición indeseable. “Nos pusieron en una posición en la que siento que no deberían habernos puesto. La situación exigía que alguien más arriba dijera que no era el momento de tomar una decisión”, afirmó el cancerbero de Leicester City.

Jugador de Dinamarca revela que la UEFA presionó a los futbolistas para jugar el partido contra Finlandia tras lo ocurrido a Christian Eriksen https://t.co/zCpOZ4PQzE — Gabriela Frías (@gfrias) June 14, 2021

El padre de Kasper, el legendario portero Peter Schmeichel, reveló que la UEFA amenazó con dar la victoria por marcador de 3-0 a Finlandia si Dinamarca se rehusaba a regresar a la cancha tras el desvanecimiento de Eriksen.

Kasper Schmeichel: "Tenemos que recordar que hay algo muy positivo en todo esto: que Christian está vivo. Tenemos que voltear esta situación a algo positivo, algo motivacional." pic.twitter.com/6Ob1uCySgc — Mundialistas (@Mundialistas) June 14, 2021

Finalmente, tras casi dos horas, el juego se reanudó y los finlandeses obtuvieron su primer triunfo en la historia de la Eurocopa por marcador de 1-0.

