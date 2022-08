Jugadores de Chivas anuncian entrada libre.

Jugadores del Guadalajara salieron a conferencia de prensa en lugar de Ricardo Cadena y pidieron el respaldo de su afición.

Después del empate a un gol de Chivas frente a Atlas , los jugadores del rebaño hablaron en rueda de prensa donde pidieron el apoyo de la afición y anunciaron que los próximos boletos para el partido frente a Rayados serán gratis.

En el partido correspondiente a la Jornada 8 en donde el conjunto Chivas consiguió anotar su primer gol en el Estadio Akron , pero sin sumar ninguna victoria en el torneo Apertura 2022.

“Les pedimos que no nos abandonen porque hoy sentimos la diferencia, todo ese apoyo, hicimos todo para ganarlo, pero no nos está alcanzando, esa es la realidad, la siguiente taquilla es gratis, para que no nos abandonen, esa parte suya da un extra y nos motiva a dejar el alma en la cancha”, explicaron en rueda de prensa.

Además, reconocieron el apoyo de la afición que se dio cita al Clásico Tapatío frente al Campeón.

“Hablando con la directiva, Ricardo y el cuerpo técnico, nos dimos cuenta que la afición se entregó, nos apoyó de forma increíble y creyó en nosotros hasta el último minuto”.

Aguirre y Mallorca mandan mensaje a los grandes

Doblete de Orbelín Pineda y lo llaman “as mexicano”

Chivas se encuentra en la penúltima posición de la tabla general detrás de Atlas. El próximo partido en el Estadio Akron será frente a Rayados el martes 23 de agosto.

Diego Cocca habló de las expulsiones. El D.T del Atlas reconoció que el contexto en el futbol mexicano actual y las faltas son complicadas.

“Yo creo que hay que entender los contextos, el fútbol mexicano se está desarrollando en este contexto, cualquier falta arriba de la rodilla puede ser expulsión, patear y cuando caes arriba de la media puede ser expulsión”.

Además, dijo que la ausencia de sus futbolistas por distintos motivos no son excusas para no conseguir la victoria.

Jugadores de Chivas anuncian entrada libre.

“El grupo está haciendo un esfuerzo muy grande para querer volver, no está el capitán, el subcapitán no son excusas. La conclusión es que el equipo se entrega, va a dar el máximo. Siento que todavía el equipo tiene mucho más por dar y que el nivel más alto de competitividad nos queda un poquito lejos. Todavía nos falta para estar en el nivel más alto”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ