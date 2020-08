Jugadores de Chivas abogan por Antuna y Vega para que regresen. Jesús Molina, capitán de Chivas, reveló que el vestidor del cuadro tapatío se unió y solicitó a la directiva la reincorporación de Alexis Vega y Uriel Antuna. La semana pasada, ambos jugadores fueron separados del plantel debido a su acto de indisciplina que generó polémica en redes sociales.

“Me gusta que tenemos esa comunicación con ellos, con el cuerpo técnico, con la directiva, sabemos de que podemos hablar, hacer peticiones en este sentido de Uriel y de Alexis, de que necesitamos de que ellos estén con nosotros.

“Son jugadores importantes, están arrepentidos, que saben que se equivocaron y demostrar que quieren esa oportunidad. Me responsabilizo con ellos de que eso no va a volver a suceder y en caso de que pasara yo soy también responsable y me tendría que hacer cargo de las consecuencias”, explicó el veterano mediocampista.

Molina, que el pasado lunes cumplió 13 años como jugador profesional, entre dejó ver que no existe una respuesta oficial por parte de la directiva. Sin embargo, dejó en claro que todo mundo merece una segunda oportunidad.

“En caso de que hayan escuchado nuestra petición, obviamente que la directiva y cuerpo técnico, al igual que en nosotros, hubo molestia, pero esperemos que nos escuchen porque necesitamos de todos.

“Somos una familia, ellos reconocen que se equivocaron, lo vi en sus ojos, quieren ser parte del equipo, ganarse un lugar, pero es importante que estemos todos juntos, unidos, que nos respaldemos. Tenemos que aprender de esos errores. Saben de la responsabilidad que conlleva que vuelvan a cometer una indisciplina porque nos llevarían entre las patas a todos”, explicó Molina.

