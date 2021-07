Jugadoras de softbol se negaron a portar la bandera de México. Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), se sumó a las críticas contra las jugadoras de softbol de México, que dejaron en la basura sus uniformes tras concluir su participación en Tokio 2020, y reveló que las atletas se negaron a portar la bandera de nuestro país en sus casacas.

Quizá para algunos de los compañeros deportistas signifique: "nada" estos uniformes para muchos otros representan nuestros años de trabajo, dedicación, amor y pasión. Que pena que el equipo de softball mexicano no lo vea así.😭😔 @BriandaTamara @CONADE @COM_Mexico @voyxmex pic.twitter.com/nKm905Jk8o — esmerfalconmx (@esmerfalconmx) July 29, 2021

“Nos presentaron un uniforme y al final de cuentas resultó que no era ese, el uniforme con el que compitieron, en los juegos no tenía ni el logotipo ni la bandera de México, simplemente no tenía bandera”, declaró el mandamás del deporte olímpico mexicano.

¡NO ACEPTARON PORTAR LA BANDERA! 🇲🇽



La molestia del COM y Carlos Padilla con el caso de la selección de sóftbol… 😣



Todo lo que reveló a ESPN Digital 👉 https://t.co/3HSdvaaDt6 pic.twitter.com/aZUQTqJi3o — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 29, 2021

Padilla señaló que sostendrá una plática con el presidente de la Federación Mexicana de Softbol para abordar los inconvenientes que hubo en torno a la participación de su representativo en los Juegos Olímpicos.

¡SALEN MÁS TRAPITOS AL SOL! 😡🇲🇽



Carlos Padilla, titular del Comité Olímpico, reveló para ESPN que el equipo femenil de Softbol no quiso portar la bandera en los uniformes



Hay que recordar que todas, a excepción de Estefanía Aradillas, son nacidas en Estados Unidos pic.twitter.com/y3iyXEo1f5 — Analistas (@SomosAnalistas_) July 29, 2021

“Vamos a hablar con el presidente de la Federación llegando a México, para aclarar algunos temas que se dieron durante su participación en Tokio. Algunos son muy molestos, como el hecho de no aceptar que llevaran la bandera de México en el uniforme de competencia”, añadió.

Jugadoras de softbol se negaron a portar la bandera de México en sus uniformes

El presidente del COM mencionó que dan a conocer estas situaciones ahora debido a que no buscaban crear un problema durante su participación en Tokio 2020. “Había que optar por una decisión prudente en ese momento, porque de lo contrario los íbamos a retirar de la competencia”, explicó Padilla.

Carlos Padilla, presidente del @COM_Mexico, dijo que no se convocará a las jugadoras de softbol luego de tirar sus uniformes tricolores a la basura. https://t.co/1I2xOOADiQ — REFORMA (@Reforma) July 29, 2021

Finalmente, el directivo mencionó que las jugadoras podrían ser vetadas de por vida para representar a México si se comprueban sus faltas. “Una de ellas (de las sanciones) es simplemente es que no van a participar, en caso de que se comprueben algunos temas, como estos que te digo, en el ciclo Olímpico, como Panamericanos, Centroamericanos; en París ya no hay softbol, pero en Panamericanos y Centroamericanos sí”, concluyó.

Si se demuestra que dejaron uniformes de juego competencia .uniforme de gala es fácil con su número de casaca no podrán participar más con fmsoftbol igual no es lo mismo empacar un par de guantes que casco,bates,guantes ,caretas,catcher zapatos juego(3)pares,de entrenamiento (6) — Fed Mex Softbol (@SoftbolMX) July 29, 2021

México terminó su participación en softbol en Tokio 2020 hace un par de días con una derrota ante Canadá en el juego por la medalla de bronce.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen