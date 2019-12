Jugadoras de los Tiburones Rojos viven año de pesadilla

Cinco jugadoras del equipo femenil de los Tiburones Rojos de Veracruz han vivido un 2019 de pesadillas. Primero, las deportistas quedaron a la deriva tras la venta del equipo de Lobos BUAP, el cual se convirtió en Bravos de Juárez y dejó desamparadas a las futbolistas, quienes tuvieron que buscar un nuevo club para el Apertura 2019.

Natalia Penagos, Monique Burguess, Cheyli Almejo, Dayan Fuentes y Citlalli Valencia decidieron fichar con Veracruz en búsqueda de continuar con su sueño de profesionalizar sus carreras, sin embargo, encontraron una serie de problemas administrativos, desde adeudos hasta pobres condiciones para realizar su trabajo, lo que llevó a la franquicia jarocha a ser desafiliada por la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

A pesar del año complicado, Citlalli Valencia, 17 años, no se da por vencida y afirmó en entrevista con el portal Mediotiempo que no se dará por vencida y continuará en búsqueda de hacer realidad su sueño.

“Jamás me voy a dar por vencida mientras mis piernas me den. Si así puedo contagiar a mis compañeras no queda más que seguir esforzándose y luchar por lo que quieres, si esto es realmente tu sueño “, declaró Valencia en plática con el medio antes mencionado.

“Había dificultades, necesitabas estar con demasiada fuerza mental para seguir adelante. Tienes que estar muy fuerte mentalmente y físicamente, nada estuvo en nuestras manos”, concluyó Citlalli Valencia.

