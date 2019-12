Jugadoras de los Tiburones Rojos denuncian olvido de la directiva

En entrevista con el diario Cancha, parte del grupo Reforma, algunas integrantes del equipo femenil de los Tiburones Rojos denunciaron que hasta el momento ningún directivo se ha acercado con ellas para informarles qué pasará con ellas, toda vez que el equipo desafiliado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Estamos pasando por un duro momento, es una prueba para nuestra fortaleza mental, una mezcla de sentimientos, dolor, frustración, pena. Nos sentimos rotas, olvidadas, pero tenemos que echar para adelante. Yo me muevo en unos días y voy a hacer un par de visorías, quiero seguir en el futbol, este es mi sueño y no me voy a vencer”, declaró Cheyli Almejo en entrevista con Cancha.

La futbolista detalló la importancia que tuvieron las familias de las integrantes del equipo femenil y señaló que gracias al apoyo de sus seres queridos pudieron cumplir su sueño de jugar en primera división. Almejo aseguró que su sueldo solo alcanzaba para pagar “algunas comidas y transporte”.

Cheyli Almejo declaró que ella ingresó una controversia ante la FMF a la espera de que la ayuden a cobrar todos los sueldos caídos que presenta la institución con ella.

La jugadora aseguró que fueron citadas a comenzar la pretemporada de cara al Clausura 2020 el 3 de diciembre, sin embargo, una noche antes, la directiva anunció que se retrasaría el inicio de los entrenamientos y desde entonces no tienen conocimiento de cuál será el siguiente paso a seguir tras la desafiliación de la franquicia.

Síguenos en Facebook ED deportes