Jugadora de las Rojas gana el MVP Mexicana. La integrante de las Rojas de Veracruz, Abdi Xicoténcatl, ha sido nombrada las MVP Mexicana de la Temporada 2023 de la Liga Sisnova LNBP Femenil, según la información dada a conocer por el máximo rector del baloncesto de nuestro país.

La movedora de las Rojas se ha ganado a pulso cada una de las nominaciones que ha conseguido en esta temporada, siendo la primera de ellas el Histórico Primer Juego de Estrellas cuyo equipo ganó la competencia. Y ahora siendo nombrada la mejor mexicana del torneo.

Abdi Xicoténcatl se ha convertido en el referente del equipo; en una jugadora que logrado conectar con la afición no sólo por su gran basquetbol sino por ese carisma que la caracteriza; sus entrada o salidas por momentos de los partidos son seguidas por el aplauso de los fanáticos.

En la duela es una guerrera; entrega todo cada segundo que está sobre la duela; una jugadora que no da por perdido ningún balón; aferrada, pelea al tú por tú, sin importarle el tamaño de la rival; difícil de deshacerse de ella en la marcación, lo que muchas veces llega a desesperar a las contrarias.

Este mediodía, al término de la práctica previo al segundo juego ante Astros, la directiva del Club Halcones Rojos de Veracruz hizo entrega de los obsequios que envió la Liga Sisnova LNBP Femenil que constaba de un trofeo que la acreditaba como tal y una playera conmemorativa, entre otros artículos.

Hasta el juego de este viernes ante Astros, Abdi Xicoténcatl ha participado en los 19 partidos, lo que suma más de 466 minutos en las duelas, de los cuales ha iniciado en 10; suma 88 puntos, ha dado 54 asistencias y ganado 81 rebotes.

Jugadora de las Rojas gana el MVP Mexicana de la temporada 2023 de la LNBP Femenil

Sorprendida por la designación como la mejor mexicana de la Temporada 2023 de la Liga Sisnova LNBP Femenil, Abdi Xicoténcatl agradeció este premio “me siento muy bendecida; primeramente, le agradezco a Dios porque a Él le debo todo; de ahí a mi familia, a mi novio, a mis amigos, al staff, les agradezco a todos. La verdad no me lo esperaba, es mi primer año en esta liga; el equipo ha tenido un buen desempeño y eso nos ha puesto a todas a la vista de todos”.

Reconoció que este premio es un gran compromiso para ella “sí; la verdad es que es algo que te compromete a no ir para abajo, al contrario, ir más adelante porque entre la afición no sabes quién te está viendo, hay muchos pequeños que nos siguen mucho y nos ven como ejemplo y eso nos motiva, nos compromete a dar lo mejor cada día más”.

También agradeció a su entrenador Israel Zermeño “que nos ha dado mucha oportunidad a todas las mexicanas que estamos en este equipo y creo que gracias a eso es que este premio está aquí en las Rojas”.

En esta Temporada Abdi Xicoténcatl también fue convocada al Histórico Primer Juego de Estrellas y ahora este premio, en su primera campaña en la LNBP “la verdad es que yo venía a hacer lo que sé, a dar lo mejor de mí. Era algo que no me esperaba por lo mismo que es mi primer año, soy una jugadora novata, apenas empecé a jugar profesional el año pasado. Yo venía por un crecimiento, porque la Liga es muy buena; hay jugadoras muy buenas de la WNBA, de Europa, y esto me despuesta que el crecimiento está, pero no hay que conformarnos”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ