Jugador senegalés muerde a portero rival.

El hecho se da en el futbol de la segunda división del futbol francés-

Ousseynou Thioune, un futbolista del Sochaux, de la segunda división francesa, mordió al portero rival del Valenciennes, Jerôme Prior.

En consecuencia el partido terminó con empate a cero y se desarrolló con mucha tensión, ya que hubo un total de 44 faltas, 22 por cada equipo.

Tras el silbatazo final, los jugadores de ambos equipos se quedaron en la cancha y comenzaron a discutir y empujarse.

Las imágenes de televisión muestran cómo Ousseynou Thioune, jugador del Sochaux, se acerca mucho a Jerôme Prior, del Valenciennes, que estaba ajeno a la bronca, y parece que va a decirle algo al oído.

Mientras que poco después, Prior empuja con fuerza a Thioune para quitárselo de encima, y comienza a quejarse que ha sido mordido, mientras señala una marca con sangre en la mejilla, apreciable en las imágenes.

“Estaba en el vestidor y no lo he visto. Jerôme tiene un mordisco en la mejilla”, declaró tras el incidente el técnico del Valenciennes, Olivier Guégan, cuyo equipo jugaba como local.

Además tras retirarse del campo, Prior acudió al árbitro para explicar que había sido mordido por el jugador rival, según dijeron los comentaristas de la transmisión televisiva.

A French second division player has been accused of biting the opposition goalkeeper.

More 👉 https://t.co/P8KaSYz2rm #bbcfootball pic.twitter.com/I26cqB919H

— BBC Sport (@BBCSport) October 18, 2020