Jugador rompe cuarentena en Brasil y organiza una súper fiesta. El coronavirus no solo ha provocado que decenas de ligas alrededor del mundo hayan tenido que parar sus actividades para proteger a jugadores y aficionados; sino que ha obligado a que millones de personas permanezcan al interior de sus domicilios a la espera de que la pandemia de COVID-19 se desvanezca.

Sin embargo, un futbolista no soportó mucho tiempo en cuarenta y rompió con este protocolo de seguridad para armar una fiesta que lo llevó a pasar un rato en prisión. Alerrandro, integrante del Red Bull Bragantino de la primera división de Brasil, decidió dejar su domicilio en Lavras para trasladarse a Lucca e invitar a un numeroso grupo de personas a un convivio nocturno.

Debido al escándalo generado al interior de un condominio, vecinos del lugar llamaron a la policía, indignados por la falta de prudencia de Alerrando y sus acompañantes, que al llegar al lugar de los hechos encontró a varias personas huyendo del edificio al percatarse del arribo de los uniformados.

De acuerdo al diario O Tempo, el jugador de Bragantino fue trasladado a una estación bajo arresto y fue obligado a cancelar su ‘inofensivo’ convivio. Debido a este incidente con la ley, el integrante del Red Bull habría sido multado con el 40% de su sueldo, así fue informado por el medio ‘La Gazeta Esportiva’.

Red Bull Bragantino have fined Alerrandro after he disobeyed the club's order to remain in Bragança Paulista and self-isolate by having a party at his family's house Lavras-MG at the weekend. [Globo Esporte] #RBBragantino

— Red Bull Hub (@RedBullHub) March 23, 2020