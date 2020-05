Jugador del Schalke 04 pide justicia por el asesinato de George Floyd. Weston McKeannie, mediocampista estadounidense del Schalke 04, portó un brazalete en señal de protesta por el asesinato de George Floyd durante la derrota ante el Werder Bremen.

Floyd era un afroamericano que fue asesinado por asfixia por un oficial de la policía en Minneapolis. El fallecido fue detenido por Derek Chauvin, quien se arrodilló sobre el cuello de Floyd por casi 10 minutos.

El brutal asesinato no pasó desapercibido y millones de personas se levantaron contra el racismo. Uno de ellos fue McKeannie. Weston, nacido en Little Elm, Texas, saltó al campo del Veltins-Arena portando un gafete con la frase “Justicia para George Floyd”.

McKennie nació en Texas, pero pasó parte de su infancia en Alemania. Firmó con el Schalke siendo juvenil, procedente de la academia de Dallas en 2016. Pese a tener solo 21 años, Weston ha sido internacional con Estados Unidos en 19 ocasiones desde 2017.

A la par de McKeannie, varios atletas se han unido a la campaña contra el racismo. Figuras como LeBron James y Lewis Hamilton denunciaron racismo en Estados Unidos tras lo acontecido. Asimismo, Colin Kaepernick, famoso por arrodillarse durante el himno de Estados Unidos en la NFL, mostró su postura tras el asesinato.

When civility leads to death, revolting is the only logical reaction.

The cries for peace will rain down, and when they do, they will land on deaf ears, because your violence has brought this resistance.

We have the right to fight back!

Rest in Power George Floyd

— Colin Kaepernick (@Kaepernick7) May 28, 2020