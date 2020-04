Jugador del PSG revela detalles de la burla a Haaland. Previo al parón por COVID-19, el mundo se deleitó con la serie entre PSG y Borussia Dortmund en los octavos de final de la Champions League. El desenlace vio al conjunto parisino llevarse el boleto a cuartos en medio de una polémica burla.

Marquinhos, defensor del PSG, compartió más detalles sobre las provocaciones de Erling Haaland, atacante del Dortmund.

Tras perder en la ida donde Haaland fue la figura con doblete, el PSG dio vuelta y se impuso 2-0. Neymar, fiel a su polémico estilo, festejó imitando la celebración del ariete noruego del Dortmund.

“A él le gusta ese tipo de cosas. No es solo un jugador de fútbol, apuesta, no tiene miedo, responde siempre a las provocaciones. Después del partido le dije si lo había sacado todo. Me lo había advertido, le dije que esperara a que terminara el juego, pero él me dijo: ‘Déjamelo a mí, no me detengas”, explicó Marquinhos.