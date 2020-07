Jugador de Tottenham suspendido por enfrentar a aficionado.

Eric Dier tuvo un incidente con un espectador en FA Cup y se perderá cuatro juegos.

La federación de futbol inglesa (FA) sancionó con cuatro partidos al mediocampista del Tottenham, Eric Dier. Por subirse a la grada y enfrentarse a un aficionado.

El incidente ocurrió el pasado 4 de marzo en un partido de FA Cup entre el Tottenham y el Norwich en el que los Canaries eliminaron a los Spurs en penales.

El centrocampista del Tottenham Hotspur, tuvo un incidente durante el juego entre Spurs ante Norwcih. Luego de subirse a la grande y enfrentarse ante un aficionado.

Tottenham midfielder #EricDier has been issued a four-match ban and fined £40,000 for confronting a fan in the stands after a match in March. The incident took place after the #Spurs were knocked out of the #FACup at by Norwich. #Tottenham #football pic.twitter.com/FnHvazBGGw

— Alkass Digital (@alkassdigital) July 8, 2020