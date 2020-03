Jugador de Tigres dispuesto a rebajarse el sueldo. Ante la posible crisis financiera que se prevé debido a la pandemia de coronavirus, no todos los jugadores de la Liga Mx ven con malos ojos una posible baja de sueldos durante la suspensión de la Liga. Uno de ellos es Jorge Torres Nilo, defensor de los Tigres, quien aseguró que se debe ser “empáticos” con aquellos que sufren los estragos de esta enfermedad.

En entrevista, el lateral izquierdo aseguró que hasta el momento el club ha pagado los salarios como si los elementos se mantuvieran en entrenamiento, sin embargo, se mostró dispuesto a ceder un porcentaje de su salario ante esta situación atípica.

“A nosotros nos han pagado como si estuviéramos entrenando, pero si se toma la decisión vamos a apoyar, la situación está para más, se está llegando a un punto donde tenemos que ser empáticos con todos, no sólo viendo hacia arriba, sino hacia abajo”, declaró Torres Nilo.

El defensor de los Universitarios recordó que la ciudadanía de México vive un duro momento y señaló que muchas personas no pueden quedarse en casa debido a que viven al día y tienen que salir a ganarse la vida, por lo que los invitó a tomar sus precauciones ante la pandemia.

“La situación en el país no está fácil y estamos incitando a la gente a que se quede en casa, hay mucha gente que no puede estar en casa porque su economía no les da para quedarse en casa, algunos que podemos quedarnos en casa lo estamos haciendo y los que no, que tomen sus precauciones, que se cuiden por sus familias”, agregó.

Por último, Jorge Torres Nilo declaró que él, junto con otros compañeros y amigos, han ayudado a la población más desfavorecida y abundó sobre la práctica del altruismo y la empatía.

“Algunos compañeros y amigos estamos ayudando a este tipo de personas con canasta básica, porque no se trata de algo que nada más nos pasa a nosotros, hay que ponernos en los zapatos de todo mundo y tratar de dar, en la medida que cada uno tengamos”, finalizó.

Hasta el momento, y de acuerdo a reportes, las directivas de Querétaro, Atlas y Santos han implementado los ajustes salariales a la baja durante la suspensión del Clausura 2020. El dinero que no reciban los jugadores durante este periodo será reintegrado una vez que se reanude la actividad.

