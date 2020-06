Jugador de NBA propina brutal paliza durante protestas. El asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minnesota ha reencendido la mecha de la lucha por la igualdad. Varias celebridades del deporte se han unido a las distintas marchas en Estados Unidos que exigen justicia para el afroamericano que injustamente fue asesinado.

En la marcha de Los Ángeles, JR Smith fue el gran ‘protagonista’. A través de un vídeo difundido en redes sociales, se aprecia al jugador de la NBA dándole patadas y golpes a una persona en el suelo.

Luego de darse a conocer el vídeo, Smith explicó la razón de su actuación. El jugador de la NBA aseguró que la persona que golpeó había roto los cristales de su auto.

“Uno de estos niños blancos hijos de puta no sabía a dónde iba y me rompió la venta de mi camioneta. Rompió mi mierda… le perseguí y le metí una buena paliza”, dijo el jugador que actualmente está sin equipo.

JR Smith responds to the video of his encounter with a looter.

La NBA se ha convertido en una de las trincheras fuertes en la lucha contra la discriminación. El ex campeón Stephen Jackson pronunció un emotivo discurso sobre lo ocurrido a su amigo George Floyd.

Stephen Jackson with just about the most powerful words I’ve ever heard pic.twitter.com/7guc6O4T6W

— Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) May 29, 2020