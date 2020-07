Jugador de Manchester United revienta a Virgil van Dijk. Hace unos días, Frank Lampard, entrenador de Chelsea, llamó “arrogantes” a los integrantes de Liverpool, y provocó una respuesta polémica de Jürgen Klopp, pero ahora, un jugador de Manchester United retomó este adjetivo para dirigirse a uno de los elementos más importantes del campeón de la Premier League.

Andreas Pereira no se guardó nada al ser cuestionado sobre el comportamiento de Virgil van Dijk y llamó al defensor neerlandés “arrogante” y “aburrido”, en una entrevista con el canal de Youtube ‘Desimpedidos’.

“No me gusta ese tipo, (James) Milner. A decir verdad, tampoco me gusta ese defensor, (Virgil) van Dijk. Incluso la forma en que juega es arrogante. Respeto al tipo porque juega bien. Ya peleé en el campo con él, es un poco aburrido”, declaró el jugador de Manchester United durante la plática. Anteriormente, Richarlison, delantero de Everton, arremetió contra van Dijk, al asegura que su calidad no estaba a la altura de Sergio Ramos, Thiago Silva y Marquinhos.

A media semana, tras la escandalosa derrota de Chelsea ante los Reds, Frank Lampard aseguró que los integrantes de Liverpool eran “arrogantes”. Cuestionado por estos comentarios, Jürgen Klopp mencionó que el entrenador de los Blues debe aprender a “guardar silencio” una vez que los partidos concluyen.

