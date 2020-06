Jugador de los Dodgers es arrestado por invadir propiedad privada. Andrew Toles, jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, fue arrestado y encarcelado esta semana por autoridades policiacas de Florida. El beisbolista enfrenta una acusación de “entrar sin autorización” a una propiedad privada.

Toles fue detenido en el aeropuerto Key West, en Florida, por un ayudante del sheriff del condado de Monroe. De acuerdo al diario ‘Miami Herald’, el jugador fue encontrado dormido en la parte trasera de un edificio de la compañía ‘Federal Express’ en el aeropuerto y se negó a dejar este lugar.

This is so sad. Andrew Toles is apparently homeless https://t.co/LjHU5r80YM

— Bill Plunkett (@billplunkettocr) June 26, 2020