Jugador de Lokomotiv explota al saber que rebajarán su sueldo. Ante la suspensión indefinida de prácticamente todas las ligas deportivas en el mundo, una numerosa cantidad de escuadras han tomado la determinación de recortar los sueldos de sus elementos durante este parón, en un intento para mitigar las pérdidas económicas. Pero esta medida no fue bien recibida por un futbolista en Rusia.

A través de una transmisión en su cuenta de Instagram, Jefferson Farfán, jugador peruano perteneciente a Lokomotiv de Moscú, mostró su furia al enterarse de que sus ingresos decrecerían durante la interrupción de la Liga de Rusia.

“Que jueguen con todo menos con mi ‘candela’ (dinero)”, expresó la ‘Foquita’ durante una charla que sostenía con Roberto Guizasola. Farfán devenga alrededor de 1.5 millones de dólares al año con Lokomotiv y será sujeto, al igual que el resto de sus compañeros, a un ajuste a la baja del 40% de su salario.

Jugador de Lokomotiv explota al saber que rebajarán su sueldo y rompe la carta en la que se le informa de la medida

El atacante peruano detalló que el conjunto moscovita informó a sus elementos del recorte a sus ingresos a través de una carta, la cual la rompió al no entender lo que ella contenía (estaba redactada en ruso). “Me mandaron un papel en ruso, no entendía nada… lo rompí. Me han querido cagar…Le quito hasta la camiseta al ‘profe’ (entrenador)”, agregó el hinca.

Los recortes salariales se mantendrán en Lokomotiv de Moscú hasta que la Liga de Rusia regrese a las actividades, lo cual se vislumbra pueda ocurrir el próximo 31 de mayo, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

El torneo en ese país se encuentra detenido desde hace algunas semanas, cuando restaban ocho jornadas por disputar en el calendario.

