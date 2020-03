Jugador de la XFL firma con las Panteras de Carolina. Tras la cancelación de la primera temporada de la XFL debido al brote de coronavirus en Estados Unidos, una de sus grandes figuras arregló contrato con un equipo de la NFL. De acuerdo a Ian Rapoport, NFL Network, el mariscal de campo de los Roughnecks de Houston, P.J. Walker, firmará con las Panteras de Carolina.

XFL news: Former Houston Roughnecks QB PJ Walker is expected to sign with the #Panthers , source said. One of the stars of the XFL lands an NFL job.

El pasador se convirtió en el primer jugador que brinca de esta liga a la NFL y lo hizo en el día que se abrió la ventana para que lo ex jugadores de la XFL puedan fichar con alguna franquicia de la NFL. Tom Pelissero, NFL Network, reportó el viernes pasado que a partir de las 21:00 horas de este lunes todos los jugadores podían acordar con esta entidad.

Panthers have signed XFL star and former Temple QB @pjwalker_5. Was a clear fit from day one.

Spent two seasons on the Colts practice squad (2017-18).

pic.twitter.com/EykxSQLvdM

— John Ellis (@OnePantherPlace) March 23, 2020