Jugador de la Premier League: “Soy gay, pero no estoy preparado para compartirlo”. Rompió el silencio. En una carta abierta, un futbolista anónimo de la Premier League aseguró no sentirse preparado para revelar públicamente su sexualidad. Además, confesó que sentir miedo de revelar la verdad por temor a que las ‘cosas empeoren’.

“Soy gay. El mero hecho de escribir las siguientes líneas ya es un gran paso para mí. Pero solo mi familia y un reducido grupo de amigos lo sabe. No me siento preparado para compartirlo con mis compañeros y mi entrenador”, revela este futbolista en una carta abierta dirigida a aficionados y autoridades a la que ha tenido acceso The Sun.

“¿Cómo es vivir así? El día a día puede ser una pesadilla absoluta. Cada vez afecta más a mi salud mental. Me siento atrapado y mi gran miedo es que revelar la verdad sobre lo que soy solo empeore las cosas”, cuenta en la misiva.