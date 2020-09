Jugador de Hamburgo agrede a aficionado en la tribuna. Un jugador de Hamburgo protagonizó un picante incidente este lunes al encarar a un aficionado y agredirlo. Toni Leistner, defensa del Dinosaurio, no supo lidiar con la temprana eliminación de la Copa de Alemania y descargó su furia y frustración con un hombre que se encontraba en las gradas del estadio Dresden.

Unbelievable scenes as Hamburg were knocked out by Dresden in the Cup pic.twitter.com/TWtXEM7NxI

— Andrew Cesare (@AndrewCesare) September 14, 2020