Jugador de Chivas nota mejor actitud con Michel Leaño. Chivas consiguió un importante empate durante el Clásico Nacional el sábado, en la reaparición de Marcelo Michel Leaño en la dirección técnica del equipo. Tras la buena imagen que dejaron los Rojiblancos ante América, el defensor Luis Olivas aseguró que el entrenador interino permeó un cambio de actitud en del club.

“Fue un cambio de actitud. Él trata de enfocarse más en la persona, de ser un poco más humano con uno mismo, ser persona antes de que jugador y creo que esa parte nos ha beneficiado bastante porque se preocupa mucho por nosotros. Te mete mucha motivación, mucho speech que la verdad te motiva para creer en lo que él realmente quiere y la idea de juego que tiene”, dijo Olivar.

El juvenil futbolista resaltó que Leaño le inspiró a retomar su confianza en sí mismo y reiteró que el cambio en el banquillo del Rebaño Sagrado fue algo bueno. “Creo que lo que me deja Marcelo es la confianza de creer en mí, eso es lo que estoy aceptando, que cualquier cambio es bueno y debemos de aceptarlo de la mejor manera”, añadió.

Finalmente, Olivas reveló algunas de las cosas que le pidió Leaño durante el Clásico Nacional. “Lo que me pide Marcelo es que confié en mí, que sea yo mismo. Estar atento a la marca, ser determinante, eso es lo que me está pidiendo. Que tenga confianza en mí, que eso me va a llevar para adelante”, concluyó.

Michel Leaño continuará como entrenador de los Rojiblancos hasta que la directiva de Chivas nombre a un nuevo director técnico, tras el sorpresivo cese de Víctor Manuel Vucetich hace ocho días.

