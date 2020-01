Juegos Estatales en acción con el Karate y Bádminton.

Se desarrollarán este fin de semana en el anexo del Auditorio Benito Juárez y en el Centro de Raqueta de Leyes de Reforma respectivamente.

Juegos Estatales en acción con el Karate y Bádminton, con sus coordinadores Tania Román Almazán y Orlando Miravete.

Ellos dieron a conocer todos los detalles técnicos de las disciplinas que abren la actividad de estos Juegos Estatales rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2020.

La metodóloga de deportes de combate en el IVD, Tania Román Almazán, informó que serán 12 los municipios que tomarán parte en la disciplina de karate do.

Estos son Tantoyuca, Poza Rica, Tempoal, Coatzacoalcos, Orizaba, Xalapa, Boca del Río, Veracruz puerto, Acayucan, Coatzintla, Papantla y Tihuatlán.

Las categorías en que se desarrollará el karate son 2006-2005, 2004-2003, 2002-2001-2000, tanto en la rama varonil como en la femenil.

Para este viernes 10 de enero, la actividad empezará con el pesaje en todas las divisiones de 16 a 22 horas, en donde también se efectuará la certificación y la junta previa, todo en el Centro de Raqueta de Leyes de Reforma.

El sábado 11 de enero, las competencias tanto en kata como en kumite, se desarrollará a partir de las 9 horas en el anexo al auditorio “Benito Juárez”.

El evento estará sancionado por la Asociación de Dojos de Karate Do de Veracruz y contará con jueces de la Federación Mexicana de Karate Do.

BADMINTON

La disciplina del bádminton se desarrollará en dos días que son sábado 11 y domingo 12 de enero en el Centro de Raqueta de Leyes de Reforma.

El coordinador de este deporte en los Juegos Estatales, Orlando Miravete, informó que serán siete los municipios participantes como son Alvarado, Suchilapan, Xalapa, Playa Vicente, Jaltipan, Soledad de Doblado y puerto de Veracruz.

Las categorías participantes son Sub 11, Sub 15, Sub 17 y Sub 19 tanto en femenil como en varonil.

La actividad iniciará el sábado de 8 a 20 horas y el domingo desde las 8 hasta las 16 horas. Las modalidades en que se jugarán serán singles, dobles y mixtos.

CAMBIOS CALENDARIO

La coordinación general de los Juegos Estatales Veracruz 2020 a cargo de José Mario Cortés, informó que el calendario de competencias sufre algunas modificaciones.

Esto debido a peticiones de las propias Asociaciones Deportivas que son las que aportan las fechas para el calendario de sus competencias.

La disciplina del Judo se efectuará los días 24-25 de enero en la ciudad de Xalapa.

El Hockey sobre Pasto se desarrollará el 8 de Febrero también en la capital del Estado.

La actividad del beisbol se efectuará del 6 al 8 de marzo en Boca del Río.

En tanto el Baloncesto 3×3 cambia de sede de Orizaba a la ciudad de Xalapa del 21-23 de Febrero.

