Juegos de Atlético de Madrid y Real Madrid se adelantan un día. LaLiga anunció una modificación para la última fecha de su calendario, en la que se resolverá el campeonato de la primera división española. Aunque originalmente Atlético de Madrid y Real Madrid estaban programados para jugar el domingo 23 de mayo, los partidos de estos clubes se disputarán el sábado 22 de mayo.

MODIFICACIÓN | Así quedan los horarios de la Jornada 38 de #LaLigaSantander➡️https://t.co/v41Gmr49a3 pic.twitter.com/uxWJEzddiK — LaLiga (@LaLiga) May 17, 2021

Los Colchoneros visitarán en la última jornada a Real Valladolid en punto de las 11:00 horas (centro de México). A la misma hora, pero en la cancha del estadio Alfredo Di Stéfano, los Merengues serán anfitriones de Villarreal. Ambos juegos se celebrarán en el mismo horario ante la implicación por el título.

#LaLiga Así se jugará la fecha 38 🔥 pic.twitter.com/F92Bvhpn5S — La Tertulia Deportes (@LaTertuliaPE) May 17, 2021

Los Rojiblancos llegan con ventaja de dos puntos sobre los Blancos, por lo que deberán ganar para obtener el título de LaLiga por primera ocasión desde 2014. Por su parte, los vigentes monarcas del balompié español deberán vencer al Submarino Amarillo y esperar que su rival de ciudad no cierre la campaña con una victoria.

Atlético de Madrid mantuvo su ventaja sobre Real Madrid de manera dramática el domingo. Los Colchoneros anotaron un par de goles en la recta final de su juego ante Osasuna para seguir en lo más alto de la clasificación. Los Blancos vencieron por la mínima a Athletic Bilbao y por espacio de 20 minutos asaltaron el liderato de la tabla.

#LaLiga 2021: nuevos horarios en la programación de la fecha 38 de la liga española https://t.co/CjWwuIFaih vía @liberoperu — Manuel Gonzalo (@Gonza1583) May 17, 2021

La jornada 38 de LaLiga arrancará el viernes 20 de mayo con el duelo entre Levante vs Cádiz. La actividad continuará el sábado con siete compromisos y concluirá el domingo con los duelos entre Granada vs Getafe y Sevilla vs Alavés.

