Juego entre Phillies y Yankees sería suspendido por MLB. De acuerdo a reportes, los Phillies evitaron contagios de COVID-19 entre sus jugadores tras disputar tres partidos ante los Marlines de Miami, sin embargo, esto no habría sido suficiente para que jugarán el segundo encuentro de la serie ante los Yankees de Nueva York.

Heard the #Yankees #Phillies game tonight has been postponed — Joel Sherman (@Joelsherman1) July 28, 2020

Según un reporte del diario ‘The New York Post’, confirmado por ESPN, las Grandes Ligas determinaron suspender el juego de este martes entre Nueva York y Philadelphia, a celebrarse en el vacío estadio Citizens Bank Park, como una medida excesiva de precaución ante el brote de coronavirus que viven los Marlines. Los Yankees iban a ocupar el mismo clubhouse y dougout que utilizaron los floridanos durante su visita a ese parque.

Yankees were told the decision to postpone tonight’s game was based on abundance of caution. There was no indication given that any Phillies players had tested positive. — Karl Ravech (@karlravechespn) July 28, 2020

Hasta el momento, la MLB no ha confirmado esta noticia, empero, diversas fuentes señalan que esta misma tarde, los Yankees viajarán de regreso a Nueva York para sostener un entrenamiento en el Yankee Stadium. Asimismo, los Phillies someterán a nuevos test a sus integrantes y partirán el día de mañana a Nueva York, en donde sostendrán una serie de dos compromisos ante los Mulos de Manhattan.

El lunes, las Grandes Ligas reportaron 13 casos de COVID-19 en la novena de Miami. A consecuencia de esto, determinó posponer la serie entre los Orioles de Baltimore y los Marlines, a jugarse entre lunes y martes en Miami, así como el partido del día de ayer entre Yankees y Phillies; a la espera de conocer los resultados de la última ronda de pruebas.

The latest on the Phillies’ players and coaches all testing negative for coronavirus and four new cases with the Marlins, bringing their total since Friday to 17, on @GetUpESPN. pic.twitter.com/2843LiDf1P — Jeff Passan (@JeffPassan) July 28, 2020

En entrevista con MLB Network, el comisionado, Rob Manfred, reiteró que los protocolos aplicados por la Gran Carpa permiten continuar con la temporada pese a detectar numeroso casos de COVID-19. Pero dejó abierta la posibilidad de suspender una porción de la temporada, o por completo, si un equipo sufre una gran cantidad de contagios que mermen su competitividad en los campos.

