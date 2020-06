Juego del Salón de la Fama de la NFL se jugaría sin público. La NFL anunció el calendario de su pretemporada y temporada regular hace algunas semanas y mantiene la esperanza de que podrá celebrar sus partidos sin contratiempos, pese a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el juego que abrirá las actividades de la pretemporada, el próximo 6 de agosto, se disputará sin público.

El gobernador del estado de Ohio, Mike DeWine, aseguró que el duelo entre Acereros de Pittsburgh y Vaqueros de Dallas, a jugarse en Canton, no podrá albergar aficionados.

Gov. @MikeDeWine says it's "unlikely" that the Pro Football Hall of Fame ceremony August 8 & an NFL preseason game scheduled for the following day will take place. "It would be very dangerous to do it today."

