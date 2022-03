Judokas veracruzanos destacan en Nacional de Mazatlán.

En primer lugar, obtienen un oro y nueve preseas de bronce. Listos para el Regional Nacional en Oaxaca.

Con un total de 11 preseas de las cuales una fue de oro, una más de plata y nueve medallas de bronce, regresó la delegación veracruzana que participó con éxito en el Torneo Nacional “Tomoyoshi Yamaguchi” 2022, el cual se efectuó en Mazatlán, Sinaloa.

La presidenta de la Asociación de Judokas del Estado de Veracruz, Juliana Palma Valerio, calificó de positiva la actuación de los deportistas veracruzanos. Quienes se preparan para lo que será el Regional Nacional de la especialidad, que se desarrollará del 7 al 10 de Abril en Oaxaca.

Por lo tanto, este torneo nacional “Tomoyoshi Yamaguchi”, se desarrolló en las categorías Sub 18, Sub 21 y Primera Fuerza. La delegación asistió con el respaldo del Instituto Veracruzano del Deporte.

La medalla de oro fue aportada por María Esther Landa Valencia, quien se subió a lo más alto del podio en la categoría Sub 21 en la división de más de 78 kilogramos y es integrante del club Macuiltepetl Xalapa.

Por su parte, la presea de plata fue conseguida por Mauro Alexander Guatemala García, logro conseguido en la categoría Sub 18 en la división de más de 90 kilogramos e integrante del Club Xallapan.

Además la cosecha de medallas de bronce fueron obra de Ernesto de Jesús González Salazar (Sub 18 -60 kilogramos Honno Kay Xalapa). Ana Violeta Castillo Díaz (Sub 18 -57 kilogramos Universidad Sotavento Coatzacoalcos), Erick Brandon González Rojas (Sub 21 -73 kilogramos Macuiltepetl Xalapa).

Así como Fernanda Montserrat Landa Valencia (Sub 21 78 kilogramos Macuiltepetl Xalapa), Román Ortega Cárdenas (Primera Fuerza -81 kilogramos Tora Xalapa). Julián Gutiérrez Haid (Primera Fuerza -100 kilogramos Xallapan), Mervin Humberto León Vallejo (Primera Fuerza -100 kilogramos Sotavento Coatzacoalcos). Juan Daniel Mil Guzmán (Primera Fuerza +10 kilogramos Sotavento Coatzacoalcos) y Sara Beatriz Hernández Marcial (Primera Fuerza -48 kilogramos Hiroshima Xalapa).

