Judo con 20 clasificados a los Juegos Nacionales.

En los Macro Regionales realizados en Pachuca Hidalgo, lograron su boleto al Nacional.

Culminaron las actividades de la delegación de Judo en los Macro Regionales realizados en Pachuca Hidalgo.

Fueron 20 los clasificados a los Juegos Nacionales CONADE 2023.

Omar Antonio Aca Larios sub 15, Alan Eduardo Rodríguez Gutiérrez sub 15, Jean Carlo Carrillo Chaparro sub 15, Jaret Humberto Rodríguez Cruz sub 15.

Valeria Giselle Peña Mendoza sub 15, América González Espinosa sub 15, Marietta Valentina Contreras Mendoza sub 15, Jamie Crystal Serrano Salazar sub 15, Lessly Guadalupe Guzmán Loyo sub 15.

Además Ernesto Álvarez Murrieta sub 18, Oscar Roberto Millán Flores sub 18, Mauro Alexander Guatemala García sub 18, Guadalupe Domingo Méndez sub 18.

Felipe Fernando Rodríguez Lino sub 21, Rafael Arriaga Hernández sub 21, Arturo Alonso Ortiz Pérez sub 21, Dione Danae Rodríguez Cruz sub 21, Paola Aimee Olivares Medina sub 21 y Fernanda Montserrat Landa Valencia sub 21.

