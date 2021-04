Juan Reynoso: Necesitamos a todos en su mejor expresión.

Cruz Azul es uno de los principales equipos que apuntan al título, aunque el técnico Juan Reynoso no quiere meter presión a su plantel y sentenció que sabe a la perfección las diferencias que implica para todos llegar a las instancias finales.

“Estuve ocho años en este club, sé lo distinto que es una Liguilla, más que presión vamos a entrar a un momento que todos debemos jugar como tal. Para jugar una Liguilla como la necesita Cruz Azul necesitamos a todos en su mejor expresión y hoy dimos un paso adelante para que todos tengan minutos y en determinado escenario nos ayuden”

“No viene al caso hablar de presión, no sentí presión en Liguilla, me sentí muy bien y eso es lo que los muchachos van a expresar. No es fácil seguir imponiendo récords, me quedo tranquilo porque viven su momento y espero que el futbol los premie”, explicó Reynoso.

Cruz Azul está también ante la marca de los 43 puntos si obtiene la victoria ante Tijuana en la siguiente jornada. Sin embargo, Juan Reynoso no quiere precipitarse pues antes juegan contra Toronto en la Concachampions .

“Estamos preocupados en llegar al hotel para un rival que va a ser durísimo, a nivel de mar. Se nos complica jugar en ese tipo de canchas, nos quita más el sueño Toronto. Sería irresponsable hablar de Tijuana porque tenemos una aduana muy difícil con un viaje algo largo ye so es lo que me quita el sueño”, indicó.

El timonel de la Máquina agradeció a sus jugadores por el compromiso y destacó que la rotación solo muestra un equipo competitivo.

Juan Reynoso: Necesitamos a todos en su mejor expresión.

“Halagado y agradecido por los muchachos por su compromiso, hoy rotamos al equipo y hubo buena respuesta. Soy competitivo y veo cosas por corregir, queda en el análisis interno, pero todos hubiéramos firmado el momento que estamos”, apuntó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen