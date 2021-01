Juan Reynoso dice no venderá humo con ser campeones.

El nuevo técnico de Cruz Azul rechazó tener ‘una varita mágica’ para conquistar el ansiado título de la Liga MX.

Juan Reynoso, recientemente elegido como director técnico de Cruz Azul, rechazó ‘vender humo’ prometiendo un campeonato a la afición de la Máquina en el Guard1anes 2021 BBVA MX.

En videoconferencia de prensa realizada este viernes previo a su debut frente a Santos Laguna el próximo domingo, el estratega peruano negó que la grandeza de Cruz Azul pueda estar en duda; sin embargo, aseguró que hoy en día, su principal tarea no es prometer títulos sino convencer a la plantilla sobre el proyecto y, con ello, recuperar la confianza de los aficionados:

“No, para nada (es cuestionable la grandeza de Cruz Azul). Hoy, hay muchos más aficionados que cuando yo jugaba. Sí están dolidos, pero hoy el equipo, como aficionados, es más grande. Que sí, hemos tenido una sequía importante y sobre eso tenemos que trabajar. Hoy no da para vender humo y decir que vamos a ser campeones”.

“Da para trabajar el día con día y luego convencer a la gente que será posible. Hoy no quiero decir que ‘este es el bueno’. Todos lo han hecho. Yo intento ser congruente”, agregó Reynoso.

Sobre si su estilo podría verse reflejado ya en esta primera fecha del torneo, Reynoso rechazó tener ‘una varita mágica’, pero se dijo ilusionado por el compromiso de sus jugadores:

“Sería iluso de mi parte pensar que lo trabajado en la semana se va a plasmar al cien por ciento. Nadie trae la varita mágica, con eso no vamos a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Pero sí me entusiasma la predisposición y tratar de plasmar lo que se ha trabajado y seguro se verán varias cosas”, refirió.

Sobre el tema de los refuerzos y los rumores sobre Christian Tabó y Omar Fernández, ambos jugadores de Puebla, y a quienes dirigió hasta apenas el pasado torneo, Reynoso apuntó:

“Aquí, la contratación es a partir de la Inteligencia Deportiva. No me ha llegado nada de eso. Lo único que me han pedido es perfil de acuerdo a las posiciones que visualizamos como refuerzo. No hemos visto nombres. Lo que mencionas, no, no hemos llegado a ese punto de jugadores de Puebla”.

Finalmente Juan Reynoso y Cruz Azul debutarán en el Guard1anes 2021 BBVA MX el próximo domingo 10 de enero en el TSM, en punto de las 19:06 horas.

