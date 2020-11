Juan Reynoso considera que Puebla fue minimizado.

Juan Reynoso, director técnico del Puebla, considera que la distancia de valor entre plantillas con Monterrey provocó que minimizaran a la Franja y ellos demostraron que ese factor no fue determinante en la victoria por penales ante Rayados .

“Nosotros en las 17 fechas del torneo anterior y las 17 de este torneo. Tenemos los mismos puntos que Monterrey, nos diferencian en diferencia de goles en más uno. En ese afán de seguir vendiendo, lastimosamente, que las plantillas son las que ganan. Termina siendo verdad muchas veces, pero la verdad nos minimizaron,. No creyeron en el corazón enorme y ese espíritu de rebeldía que tienen estos chicos. Y la realidad marca que ese gol terminó no siendo tanta diferencia”.

Para el sudamericano el esfuerzo del equipo se ha venido reflejando desde el torneo pasado y asegura que merecían estar donde se encuentran, en Cuartos de Final.

“Merecíamos estar en el repechaje, no nos cayó de casualidad. No quiero mandarle este mensaje a nadie, felicitar a los jugadores, a su familia, a la gente que siempre estuvo apoyándonos y al tanto de lo que hagamos, que lo disfruten y bueno, prepararnos para una liguilla más donde Puebla había dejado de estar en varios semestres”, indicó el técnico.

Acerca de los rumores que lo colocaban fuera del equipo por malos resultados, prefirió hacer caso omiso, ya que los resultados hablan por sí solos.

“Es premio al esfuerzo de los chicos, lo demás no me interesa pasara factura ni responderle a nadie. Con trabajo y compromiso, es esfuerzo de los chicos, el techo está alto todavía, no veo el techo en el equipo, es agradecerles aparte”, sentenció Reynoso.

Para el peruano no es sorpresivo el resultado porque es futbol y aún cuando estaban afectados por contagios en el equipo, garantiza que su plantilla va a pelear ante el rival que sea.

“Que esto es futbol, que nosotros hoy no llegamos enteros por jugadores con covid, jugadores que ya están negativos. Pero no están a su 100 por ciento, eso nos condicionaba para hacer los cambios. Vamos a tener tres días para recuperar a esa gente que no pudo estar hoy. Pero bueno, nuestro mensaje es que nosotros les vamos a complicar, a descansar, el que le apostó a Puebla se metió una buena lana. A no conformarnos y verán a Puebla competirle a un gran equipo como León”.

Finalmente, acerca de su rival en turno, mencionó que tienen un lugar merecido. Y revela una gran admiración por Ignacio Ambriz pese a no ser mexicano. Pero se siente parte de los mexicanos.

“En primer lugar, felicitar y agradecer a los muchachos por el esfuerzo, el compromiso, mostraron muchas cosas positivas, todos los que conformamos somos una familia, la familia del Club Puebla. Felicitarlos, Nacho es un amigo, su cuerpo técnico. Jugué con varios, es gente que se merece el presente de León, es un técnico de escuela mexicana. Aunque no soy mexicano si soy de escuela mexicana”, concluyó.

