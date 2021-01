Juan Reynoso a nada de ser el técnico de Cruz Azul.

Luego de semanas sin técnico, Juan Reynoso se enfila a llegar al banquillo celeste y tras no llegar Cruz Azul a un acuerdo con Hugo Sánchez.

Finalmente Cruz Azul tuvo que recurrir a la opción D para tener a su nuevo entrenador.

Juan Reynoso, miembro del último equipo campeón de Cruz Azul en el Invierno 97, se convertirá este sábado en nuevo director técnico de La Máquina. Siempre y cuando los últimos detalles de la negociación se resuelvan y el entrenador peruano firme el contrato con la directiva celeste.

ESPN ha podido saber por varias fuentes consultadas que Reynoso le dio el “sí” a la directiva cementera. Luego de que la negociación por Hugo Sánchez se cayó el pasado 30 de diciembre. Cuando prácticamente el “Penta” y Cruz Azul tenían un acuerdo y todo estaba encaminado para que viajara de Madrid a la Ciudad de México.

Sin embargo, pequeñas diferencias entre ambas partes no pudieron ser resueltas y por ello la negociación entró en pausa. Tras lo cual finalmente el 1 de enero se dio por descartada del lado de Cruz Azul.

Fue entonces que la directiva celeste tuvo que recurrir a partir de este sábado a su Plan B. Ya que las tres opciones del Plan A, Antonio Mohamed, Matías Almeyda y Hugo Sánchez, no pudieron concretarse por razones económicas.

En el Plan B, ESPN también pudo saber que había numerosos técnicos en cartera como Juan Reynoso, Alfonso Sosa, José Manuel de la Torre, Rubén Omar Romano, Mario Carrillo y Paco Palencia, pero los directivos no entablaron conversaciones sino con uno o dos de ellos únicamente, siendo el peruano Reynoso quien siempre llevó mano en el escenario de que Mohamed, Almeyda y Sánchez no pudieran llegar a La Noria.

Este medio también pudo confirmar que Reynoso aceptó llegar al equipo ajustándose a la realidad económica actual de Cruz Azul. Que no le permitirá invertir mucho dinero en refuerzos porque hoy tiene una de las nóminas más altas del futbol mexicano, porque ha sido golpeado fuertemente por la pandemia y porque además no ha podido darle salida a jugadores como Pablo Ceppelini, Milton Caraglio, Jesús Corona, Guillermo “Pol” Fernández, Walter Montoya y Bryan Angulo.

Juan Reynoso tendrá esta tarde una reunión final con los dirigentes de Cruz Azul para afinar los detalles finales del contrato y plasmar la firma que lo una al club como entrenador por un año.

Campeón en la Liga peruana con clubes como Coronel Bolognesi, Universitario de Deportes y Melgar entre los años de 2007 y 2017. Reynoso fue auxiliar técnico de Enrique Meza en Cruz Azul en 2012 y viene de dirigir un torneo donde el Puebla sorprendió al eliminar a Rayados en el Repechaje y plantarle cara en los Cuartos de Final al que eventualmente se convertiría en campeón del Guard1anes 2020, el Club León.

Si bien temas como la duración de contrato, el sueldo y la confirmación del cuerpo técnico fueron diferencias iniciales entre Cruz Azul y Hugo Sánchez.

ESPN pudo saber que el “Penta” ya había aceptado dirigir por un año a La Máquina y no por dos. Así como ajustarse al salario propuesto e incluso resolver la no llegada de Olaf Heredia como entrenador de porteros para conservar a Oscar “Conejo” Pérez. Pero una pequeña diferencia en lo económico y el hecho de que quizá no le podrían cumplir con los refuerzos que Hugo requiriera provocaron que Cruz Azul retirara la oferta sobre la mesa y decidiera acudir a su opción D como entrenador.

(Fuente León Lecanda en ESPN).

